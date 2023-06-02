美国5月新增就业人口意外强劲 但薪资成长放缓

（法新社华盛顿2日电） 美国劳工部今天公布，5月新增33万9000名就业人口，较4月更多且远高于分析师预期；但失业率也上升，薪资涨幅则微降，使得美国联邦准备理事会（Fed）本月仍有机会暂停升息。

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5月美国新增就业人口远高于4月修正后的29万4000人，失业率则由史上最低点3.4%反弹回3.7%。

美国5月就业报告还显示，平均时薪仅成长0.3%，增幅略低于4月的0.4%。

高频经济公司（High Frequency Economics）首席美国经济学家法鲁奇（Rubeela Farooqi）表示：「数据展现美国就业持续以快速步伐成长，但薪资上涨压力并未不断增加。」

尽管联准会为了降低美国经济热度、打击通货膨胀，自从去年初以来已经10度调高利率；但美国就业市场依旧维持意外强度。最新数据可能使央行官员思考是否暂停升息时别具挑战。

法鲁奇指出，美国5月新增就业人口虽然远远超越分析师预估，但薪资数据仍可能让联准会有空间维持货币政策不变。

美国央行决策官员将在本月中旬召开会议。一些高阶官员本周已释出讯息，表示这次可能支持暂停升息一次。

他们的关键主张，是联准会官员在决定是否有必要采取更多行动时，应把注意力放在至今升息扩散到美国经济的延迟效应。

决策官员格外担忧的部分，是美国劳工需求旺盛若搭配薪资不断成长，可能使得通膨热度不坠；但若薪资成长并未攀升，可能缓和央行升息压力。

© 2023 AFP