联合国：缅甸走私冰毒改走海路 增产K他命拓展生意

（法新社曼谷2日电） 联合国（UN）今天表示，亚洲的毒贩愈来愈常利用海路将俗称「冰毒」的甲基安非他命从缅甸走私出去，并为拓展生意，增加了K他命的产量。

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联合国毒品暨犯罪办公室（UNODC）在年度报告中指出，为了躲过中国、泰国陆路上愈来愈严密的查缉，缅甸毒品生产中心、位于东北部的掸邦（Shan State）正改用船只走私冰毒。

缅甸、寮国和泰国的边境地带，长期以来一直是非法毒品，尤其是俗称「冰毒」的甲基安非他命（methamphetamine）和鸦片生产、贩运的温床。

由于中国西南部的云南省，以及泰国与缅甸边境的缉毒巡逻增加，毒品走私改走海路，中国和泰国当局2022年查获冰毒的数量减少。

报告指出，大量由缅甸制造的冰毒，被送往孟加拉和印度。

健康方面的专家表示，使用这种毒品，会让人变得偏激、产生幻觉，并出现暴力行为，戒断期间可能出现精神疾病症状。

东亚及东南亚一带警方在2022年查获近151公吨冰毒，少于2021年创纪录的172公吨。冰毒2022年在整个地区的批发价，以及在街头贩售的价格都有所下滑，或是维持平盘。

联合国的报告中提到说：「当地最有力的走私网络仍能运作，并且很自信他们无法被阻止。」

研究人员指出，有证据显示，毒贩正试图将产品多元化。当局2022年查获27.4公吨K他命（Ketamine），比2021年增加了167%。

© 2023 AFP