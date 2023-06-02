西方施压盼解科索沃紧张 德法吁当地重新选举

（法新社科索沃兹韦钱1日电） 塞尔维亚裔民众今天再度于近期冲突热点的科索沃北部城镇兹韦钱聚集，当地塞族人本周稍早曾和北约维和部队冲突。科索沃与塞尔维亚面临要双方降温紧张的国际压力日增。

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法新社报导，法国总统马克宏、德国总理萧兹（Olaf Scholz）、科索沃总统奥斯曼尼（Vjosa Osmani）及塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）4人于摩尔多瓦举行的欧洲政治共同体（European Political Community）峰会举行场边会谈，盼阻当地情势恶化。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也敦促科索沃和塞尔维亚致力缓和紧张，警告他们正危及欧洲整合的愿景。

马克宏和萧兹表示他们已敦促科索沃当局允许在4个有争议的北部城镇重新选举。

奥斯曼尼表示，如果塞尔维亚当局不再鼓动科索沃北部塞族人抵制选举，按科索沃法律确实可在4城镇重新办选举。

今天在兹韦钱镇仍有数十名抗议人士在市政厅外集会，不过人数已较前几天明显减少，他们被铁丝网阻于市政厅外，周围全是全副防暴装备的北约维和部队。

科索沃曾是塞尔维亚自治省，境内阿尔巴尼亚裔在逾20多年前举事，对抗塞尔维亚的压迫统治，并于2008年宣布独立，而科索沃北部以塞裔为主，这些塞裔从未承认独立宣言，且仍视塞国贝尔格勒（Belgrade）为他们的首都。

上月，科索沃北部塞裔拒绝参与当地选举，结果阿尔巴尼亚裔候选人在4个以塞裔人口为主的自治市镇当选首长，当时投票率仅有3.5%。（译者：纪锦玲）

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