遭控逃税 越南环保人士黄氏明红被拘押

（法新社河内2日电） 越南环保人士黄氏明红（Hoang Thi Minh Hong，音译）的丈夫今天表示，越南当局以涉嫌逃税为由，已拘押黄氏明红。这是最新一位面临此类指控的越南环保人士。

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黄氏明红是目前已遭解散的非政府组织CHANGE创办人，她在5月31日于胡志明市遭拘押。CHANGE设立宗旨为解决越南一些最急迫的环境问题。

黄氏明红的丈夫黄荣南（Hoang Vinh Nam，音译）告诉法新社：「我可以确定黄氏明红因遭控逃税，自5月31日起被临时拘押。」

黄氏明红于2013年创立CHANGE，聚焦于动员越南人，尤其是年轻人，采取行动应对急迫的环境问题，包括气候变迁、非法野生动物交易和污染。

现年50岁的黄氏明红在环保方面成就受到广泛认可，她于2018年加入纽约哥伦比亚大学的欧巴马基金会学者计画（Obama Foundation Scholars Program），并被财经媒体「富比世」（Forbes）评选为2019年最具影响力的50位越南女性之一。

黄氏明红去年底被迫关闭CHANGE，因为越南威权政府以逃税罪判处4名环保人士徒刑，包括阮氏卿（Nguy Thi Khanh）、梅奋利（Mai Phan Loi，音译）、白兴养（Bach Hung Duong，音译）和邓廷白（Dang Dinh Bach，音译）。

人权观察（Human Rights Watch）亚洲区副主任罗伯森（Phil Robertson）说：「越南选择性使用模糊且有缺陷的税法，出于政治动机起诉环保人士和气候变迁活动人士，这是一个极其令人不安的新发展。」

阮氏卿是全球公认的气候和能源活动家，于2018年获得 被誉为「绿色诺贝尔奖」的高德曼环境奖（Goldman Environmental Prize）。她在服刑近1年后于上个月获释。

© 2023 AFP