香格里拉对话新加坡登场 聚焦美中关系台海局势

（法新社新加坡2日电） 「香格里拉对话」亚洲安全会议今天在新加坡登场，美国、中国、澳洲、日本、英国、韩国及乌克兰等多国防长将出席；预计美中关系、台海紧张局势及俄乌战争等议题将成焦点。

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第20届「香格里拉对话」（Shangri-La Dialogue）今天至4日在新加坡香格里拉饭店举行，今年有来自41国的人士与会，包括部长级代表、资深国防官员及学者出席；新加坡国防部长黄永宏除了参与其中一个场次，还将于3日及4日主持部长圆桌对谈。

据主办单位英国智库「国际战略研究所」（IISS）发布议程，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今晚将发表主题演讲；美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）接着于3日早上针对美国在印太地区的领导力发表演讲。

中国国防部长李尚福预计4日早上针对「中国的新安全倡议」发表演讲。

时值美中竞争加剧，再加上中国拒绝美国先前提出李尚福与奥斯汀在「香格里拉对话」场边举行双边会的提议，美、中防长演讲内容及两人在会议期间的互动格外引发关注。

自今年1月底中国侦察气球事件以来，美国一直寻求改善两国军事关系，目前美中在亚太地区都有军事部署，且两国在台湾议题上的紧张关系也日益加剧。

© 2023 AFP