六四34周年前夕 4人因煽动、扰乱秩序遭港警逮捕

（法新社香港3日电） 在六四天安门事件34周年前夕，香港警察以「煽动行为」和「扰乱秩序」为由，在香港闹区街头逮捕了4人。

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法新社报导，在中国，1989年北京的血腥镇压行动一直是个高度敏感话题。数十年来，香港都是中国唯一举行大规模天安门事件纪念活动的城市，但随着2020年香港国安法实施，一年一度的守夜活动已被禁止。

今天在繁忙的铜锣湾商业区附近，法新社记者目睹警察将几名行为艺术家──其中几人似乎根本没做什么特别的事──推上警车。

晚间警方宣布，他们已逮捕4人，罪名是「在公共场所破坏秩序」，以及进行「具煽动意图的行为」。

警方在官方脸书（Facebook）页面上表示，另有4人涉嫌「破坏和平」，因此遭到拘留，「以协助调查」。 警方并未透露被拘留者的身分。

稍早，香港艺术家三木（陈式森）在铜锣湾的街道上反覆高呼「不忘六四！」、「香港人，唔好惊（不要怕）。」警方将他推上警车前，一名警员向他大喊：「停止做出煽惑的行为」。

据报导，知名行为艺术家陈美彤也被警方带走。法新社记者目睹，陈美彤在遭警察拦下搜查前，在熙来攘往的闹区徘徊。

© 2023 AFP