拜登正式签署债务上限法案 躲过灾难性违约危机

（法新社华盛顿3日电） 美国白宫宣布，总统拜登已正式签署提高债务上限的法案。该法案经过数周激烈争论后获得国会通过，也避免了灾难性违约。

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法新社报导，拜登今天签署「2023年财政责任法案」（Fiscal Responsibility Act of 2023）后，该法案正式成为法律。这项法案可将政府借贷权延长至2024年，同时削减联邦开支。

拜登稍早也罕见从椭圆形办公室向美国人民发表演说。他提到，国会经过数周辩论终于通过债限法案，拯救了国家免于「经济崩溃」。

拜登坐在具有历史意义的「坚毅书桌」（Resolute Desk）后，透过黄金时段电视直播告诉人民，这项解开民主党与共和党之间僵局的法案，是「没有人完全满意」的一种折衷。

他强调：「我们避免了经济危机和经济崩溃…没有比这更高的风险了。」

美国财政部先前警告，如果过了本月5日仍未解决债务上限问题，美国的31兆美元债务可能会违约。而美债违约又可能引发市场恐慌、大量失业和经济衰退，影响遍及全球。

不过，尽管法案及时过关，美国经济的信誉仍受到了打击。国际信评机构「惠誉」（Fitch）今天表示，虽然美国已通过债限法案，仍暂时将美国的AAA信用评等留在负面观察名单。

© 2023 AFP