拜登罕见于椭圆办公室演说 称债限法案避免经济崩溃

（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登今天罕见从椭圆形办公室向美国人民发表演说，他提到，国会经过数周辩论终于通过债务上限法案，拯救了国家免于「经济崩溃」。

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美国总统在椭圆形办公室发表演说，向来仅限于国家遭逢特殊危险或发生重大事件的时刻。

拜登坐在具有历史意义的「坚毅书桌」（Resolute Desk）后，透过黄金时段电视直播告诉人民，这项解开民主党与共和党之间僵局的法案，是「没有人完全满意」的一种折衷。

他说：「我们避免了经济危机和经济崩溃…没有比这更高的风险了。」

拜登说，他明天会将法案签署成法，授权政府延长所谓债务上限并展延借贷。

美国财政部曾警告，如果过了本月5日仍未解决债务上限问题，美国的31兆美元债务可能会违约。而美债违约又可能引发市场恐慌、大量失业和经济衰退，影响遍及全球。

拜登说：「没有比这个更严重的灾难了。」

他利用这个机会表现出令人安心、冷静的语调，谈话中不时轻笑或微笑，他赞许在野的共和党人诚恳谈判，同时向人民保证，他从未感到如此乐观。

拜登说，国会现在保住了「美国全部的信心和信用」。

但即使联邦参众两院上周为了达成协议而搁置歧见，美国经济的信誉也受到了打击。国际信评机构「惠誉」（Fitch）今天表示，虽然美国已通过债限法案，仍暂时将美国的AAA信用评等留在负面观察名单。

正争取于2024年总统大选赢得连任的拜登将化解债限危机视为一场胜仗，这展现了他的谈判能力，也凸显他在愈来愈极端的政治环境中代表一种温和声音。

拜登说：「我要表扬（联邦众院）议长麦卡锡（Kevin McCarthy）。大家知道，他和我，我们和各自的团队，可以和睦共处，把事情做好。」他还说，共和党的谈判代表「非常正直，彼此尊重」。

© 2023 AFP