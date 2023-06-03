方济各9月初赴蒙古 首位天主教宗访问

（法新社梵蒂冈3日电） 梵蒂冈今天宣布，教宗方济各将在9月初前往蒙古访问，将是这个以佛教人口居多的国家首位到访的天主教教宗。

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根据教廷发言人布鲁尼（Matteo Bruni）的说法，现年86岁的方济各（Pope Francis）接受蒙古总统和当地教会当局的邀请，将于8月31日至9月4日巡访位处俄罗斯和中国之间、拥有广大领土的蒙古。

方济各2个月前才因支气管炎住院3天，此后他已恢复忙碌工作行程。

蒙古是全世界天主教群体最小的国家之一，估计全国300多万人口当中只占1500人。但方济各长期以来主张访问天主教人口较少或分散较广的国家。

由于蒙古与中国有紧密的经济关系，因此方济各这趟访问很可能离不开中国话题。

方济各多年来努力与北京建立关系，2018年梵中签署了主教任命协议。尽管双边对于总计约1000万名中国天主教徒的地位有争议，但仍在去年10月再次将主教任命协议延长2年。

法国「战略研究基金会」（Fondation pour la Recherche Strategique）的蒙古专家梅尔（Antoine Maire）表示，蒙古虽是中国的周边国，但他不认为乌兰巴托会扮演梵中之间的调解角色。

梅尔告诉法新社，蒙古夹在俄中两大邻国之间，努力求取平衡，教宗来访将使蒙古能够「分散对外关系」。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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