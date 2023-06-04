以埃边境士兵离奇驳火酿4死1伤 两国展开联合调查

（法新社耶路撒冷3日）以色列和埃及官方人士说，1名埃及「警察」今天在两国边境附近罕见的交火中杀死3名以色列士兵，这名攻击者也丧生。

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以色列军队说，1名埃及袭击者清晨开枪打死2名以色列士兵。他们驻守在尼格夫沙漠（Negev）米茨佩拉蒙镇（Mitzpe Ramon）附近的哈里夫山（Mount Harif）一处军事哨所，临近埃及边界。

两人的尸体被发现后引发以色列军队的追捕，第3名士兵在追捕时丧命。

以色列军方声明确定袭击者为一名埃及警察，称他在「以色列领土」被发现后，遭到以色列军队击毙。

声明中说，正在「与埃及军方充分合作」调查中。

以色列军方说，第4名以色列士兵是一名士官，受到轻伤并送医救治。

埃及军方发言人说，「安全部队的1名成员…追捕毒品走私者。在追逐过程中，这名安全部队人员越过安全围栏（边界）」，交火于是发生。

埃及国防部说，埃及国防部长萨基（Mohamed Zaki）后来与以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）通话，「讨论今天事件的情况」。

以色列国防部说，葛朗特「强调进一步合作的重要性，以防止此类事件再发生」。

以埃双方1978年达成大卫营协定（Camp David Accords），埃及成为第1个与以色列和平相处的阿拉伯国家，但在埃及仍然普遍反对双方关系正常化。

尽管埃及的西奈半岛发生叛乱，以及毒贩和以色列军队之间偶尔爆发驳火，以埃边界大致平静。

© 2023 AFP