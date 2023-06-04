塞尔维亚首都示威扩大 演成全面反政府活动

（法新社贝尔格勒3日电） 塞尔维亚在接连发生两起枪击案造成18人死亡后，今天数以万计民众再次走上首都贝尔格勒（Belgrade）街头怒呛政府。

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整整1个月前，塞尔维亚发生该国史上第一起的校园攻击案，13岁嫌疑人击毙的10人当中有9人为小学学童。隔天又发生一名21岁男子在贝尔格勒郊区开枪袭击的事件，造成8人丧生。

今天的集会为这1个月来的第5场抗议活动。

法新社报导，「塞尔维亚反暴力」抗议活动为20多年来最大的示威集会，当年的大规模抗议活动最终导致强人米洛塞维奇（Slobodan Milosevic）下台。

示威民众对执政党所积压的怒火爆发出来，指称是政府及其掌控的媒体煽动了暴力文化。

33岁民众波波维奇（Bojana Popovic）在集会时告诉法新社说：「我在这里抗议是为了我们所有人，特别是为了我的孩子。」

本周的抗议活动由多个亲欧反对党所筹划，原排定昨天举行，但在极右翼团体宣布他们也会出席活动后，这场活动为求谨慎延至今天登场。

针对一些宣传暴力内容的电视频道，示威人士要求政府撤销其广播执照；而一些针对异议人士挑起紧张的亲政府报纸，示威人士也要求禁止。此外，他们也要求内政部长和情报部门首长辞职。

示威集会起初很平静，但在总统及其盟友强烈反驳示威诉求，并嘲笑集会活动、辱骂走上街头的民众之后，和平集会演变成全面的反政府抗议活动。

批评人士多年来一直指控塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）愈来愈仰赖专制手段，让反对派阵脚混乱，并让媒体和国家机构都在他的掌控之中。

武契奇将抗议活动斥为「政治」噱头。他并散布阴谋论，直指有外国势力介入相关集会的策划。

反对派曾提出一部分要求，希望在新选举之前设立过渡政府；而53岁的武契奇否决了这项要求，并称「只要我还活着」，这就不会发生。 （译者：纪锦玲)

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