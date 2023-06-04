阿根廷女举报男同事骚扰竟遭枪杀 女权团体游行示威

（法新社布宜诺斯艾利斯3日电） 阿根廷一名女性举报男同事骚扰后，日前遭这名男子开7枪杀害。当地女权团体今天在第8届反性别暴力游行中，敦促政府采取行动，同时号召各界看见更多受害者。

广告 继续浏览后续

女权团体2015年举办首场「一个都不能少」（Ni Una Menos）示威游行，时至今日，这个代表性口号同时也在唤起人们关注女性所遭受的经济不平等。许多人认为，经济的不平等限制了女性脱离险境的能力，因而视其为一种暴力形式。

而今年示威游行前，1日刚发生25岁女姓龚萨雷兹（Rocio Gonzalez）遭男同事开7枪杀害的憾事。

龚萨雷兹生前曾2度举报被这名同事骚扰，最近一次是在上个月，法官曾核发保护令，命男子不得接近被害人200公尺以内。为因应这项规定，两人的班表也被调动，确保不会在工作时碰到。

对妇女的暴力行为仍是阿根廷一大问题，据阿根廷最高法院数据，去年杀害女性（femicides）的犯罪受害者多达250多人，其中88%受害者认识袭击者，59%案件中的袭击者是受害女性的伴侣或前伴侣。

非政府组织、示威游行主办单位之一「聚合之家」 （La Casa del Encuentro，暂译）警告：「这个数字并未下降。」游行与会者敦促政府采取行动，并呼吁让更多人看见像是龚萨雷兹这样的受害者。

聚合之家在声明中表示：「迄今为止采取的措施仍不足，尽管我们看到了改变…（但）推翻父权制度所需的社会文化变革进度龟速，每年都有数百名妇女及跨性别者因性别之故遭到谋杀。 」

© 2023 AFP