黎巴嫩驻法大使遭控性侵

（法新社贝鲁特3日电） 黎巴嫩外交部今天表示，有报导称贝鲁特驻法国大使艾德旺（Rami Adwan）被控性侵与和蓄意暴力后，黎巴嫩外交部将派遣调查小组前往巴黎。

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熟悉调查的消息人士告诉法新社，两名前大使馆雇员提出申诉后，法国对艾德旺展开调查，证实了稍早的媒体报导。

法国政府敦促黎巴嫩当局取消艾德旺的外交豁免，让他接受审判。

黎巴嫩外交部在声明中说，已决定「紧急派遣由外交部秘书长率领的调查委员会…前往巴黎大使馆询问这位大使，并听取大使馆工作人员的陈述」。

声明补充说，调查委员会将与法国当局会面「厘清媒体报导内容，以及未透过外交管道传达给黎巴嫩外交部的内容」。

接近调查的消息人士证实法国新闻调查媒体Mediapart的报导说，一名31岁的前雇员于2022年6月提出申诉，称她2020年5月在大使的私人寓所遭到性侵。

根据诉状，她与大使有关系，大使每天对她身心暴力和羞辱。

另一名申诉人为28岁女性，去年2月控诉说，她拒绝性关系后遭到身体攻击。

法国外交部昨晚告诉法新社：「鉴于上述事实的严重性，我们认为黎巴嫩当局有必要取消黎巴嫩驻巴黎大使的豁免权，以利法国司法当局的工作。」

艾德旺委任律师表示，他的当事人对所有形式的侵略指控提出异议，包括口头、道德和性方面的指控。

© 2023 AFP