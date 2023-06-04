OPEC+开会 讨论进一步减产以支撑油价

（法新社维也纳3日电） 愈来愈多迹象显示，由沙乌地阿拉伯以及俄罗斯领导的产油国在明天开会时，考虑以进一步减产的方式来支撑油价。

广告 继续浏览后续

有13个成员国的石油输出国组织（Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC）将和俄罗斯在内的10个产油国进行磋商，检讨未来的产量政策。

石油输出国组织和结盟油国（OPEC+）的这项实体会议，明天将在维也纳召开。

分析师原本预料OPEC+将维持目前的政策，但今天有迹象显示，坚持这样的政策，可能无法充分地稳住石油市场。

数个OPEC+成员4月同意，自愿每天减产超过100万桶。这个出乎意料的举动，短暂撑住了价格，但无法带来持久的价格复苏。

俄罗斯入侵乌克兰颠覆了全球经济，石油生产国正努力因应价格下跌和市场剧烈波动的问题。

大多数代表团抵达奥地利首都维也纳时仍守口如瓶，或婉拒对可能的政策决定发表评论。

对于重量级的成员沙乌地阿拉伯和俄罗斯，是否会让OPEC+维持目前的产量政策，或是会进一步削减产量，分析师的看法不一。

消息人士告诉法新社，每天减产70万至100万桶是正在讨论的选项之一；但强调，一切还未确定。

© 2023 AFP