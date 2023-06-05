莱比锡警民冲突酿数十伤 德部长谴责极左翼暴力

（法新社柏林4日电） 德国东部城市莱比锡（Leipzig）爆发警民冲突，导致数十人受伤后，德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）谴责极左翼抗议分子这种「毫无意义的暴力行为」。

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示威群众周末设置路障、纵火焚烧，并朝安全部队扔掷物品，抗议4名极左翼活动人士遭关押。

莱比锡警方声明指出，约有50名警察在2日晚间开始的抗议活动中受伤，其中3人因此「无法值勤」。

警方说，截至目前有近30人被捕，而先前有「多达50人」遭预防性拘留，后来已获释。

费瑟在声明中说：「极左翼无政府主义者和暴徒这种毫无意义的暴力行为完全没道理可言。」

费瑟说：「那些朝警方投掷石块、瓶子和燃烧弹的人必须为此负责。」

极左翼活动人士昨天号召各界在莱比锡示威一天，吸引数以百计民众参与这场抗议活动。

德国东部城市德勒斯登（Dresden）法院上月31日宣判，来自莱比锡的年轻学生莉娜E（Lina E.）和另外3名极左翼活动人士处以数年徒刑，从而引发这场骚动。

这个极左翼团体在2018年至2020年间对新纳粹人士（neo Nazis）和据称是极右翼支持者施以暴力攻击，而被判有罪。（译者：纪锦玲）

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