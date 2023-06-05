虽涉贪腐 巴拿马前总统赢得党内初选将角逐大位

（法新社巴拿马市4日电） 巴拿马前总统马丁内利（Ricardo Martinelli ）今天赢得党内初选，有权在明年大选中寻求另一总统任期，虽然他已因洗钱罪名遭起诉，检察官对他求处12年有期徒刑。。

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马丁内利于2009年至2014年担任总统，被控在2010年使用非法所得的国家资金，购买「巴拿马美洲出版公司」（Editora Panama America）的多数股权。

上周，检察官对他和其他12名被告求处12年有期徒刑。

尽管如此，马丁内利今天还是赢得所属政党「达成目标」（Achieving Goals）的党内初选，这是他在2021年创立的政党。

选举委员会表示，马丁内利获得了96%选票，不过投票率仅25%。

巴拿马总统大选订于明年5月举行。

检方表示，马丁内利等人在他总统任内，利用一连串空壳公司，从国家基础设施合约中非法取得近4400万美元的回扣。

据称，马丁内利随后使用这笔钱的一部分，购买了「巴拿马美洲出版公司」的控股权，而此一媒体公司旗下报纸的社论取向，有助于这位前总统的利益。

马丁内利是巴拿马连锁超商巨头，他否认收取任何不法所得，并宣称自己是政治阴谋的受害者，阴谋者意在阻止他参加总统大选。

马丁内利在卸任总统职位后，因涉及多起贪腐丑闻而被调查。他被控从事刺探活动和挪用公款，但2021年第2次获判无罪。 （译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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