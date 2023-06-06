乌克兰南部水坝遭炸毁 水淹第聂伯河沿岸8区

（法新社基辅6日电） 乌克兰南部一座俄军控制的大型水坝今天遭到破坏，俄乌互控对方炸毁水坝。据乌国官员表示，水坝受损后已有数个村庄「完全或部分被淹没」，当局已展开疏散作业。

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赫松（Kherson）军事当局首长普罗克丁（Oleksandr Prokudin）在社群媒体上表示，「赫松地区右岸的危急地带约有1万6000人」，并称第聂伯河（Dnipro River）沿岸已有8个地区泛滥成灾。

正当各界引颈期盼乌克兰发动等待已久的反攻行动之际，莫斯科扶植的地方当局指出，水坝遭到「多次攻击」而部分损毁。

乌克兰则反控俄军炸毁这座位于新卡科夫卡市（Novaya Kakhovka）的水力发电站。

乌克兰总统顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）说：「恐怖分子的目标很明显─就是为武装部队的进攻行动制造阻碍。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）说，泽伦斯基为此召开国家安全会议，讨论俄罗斯犯下的「战争罪」。

新卡科夫卡水坝供应克里米亚半岛（Crimean Peninsula）水源，在俄国全面入侵乌克兰之初就被俄军占领，而克里米亚半岛早在2014年就被莫斯科当局吞并。

泽伦斯基稍早才称赞乌军在满目疮痍的乌东城市巴赫姆特（Bakhmut）附近有所斩获，随后就传出水坝受损的消息，俄国则表示已击退乌军的大规模攻击。

泽伦斯基在社群媒体发布的影片中说表示：「做得好，勇士们！我们看到俄罗斯对我们在那里采取的每一步、拿下的每一个阵地，都做出如此歇斯底里的反应。敌军知道乌克兰将取得胜利。」

这座被炸毁的水坝位于第聂伯河上，于1956年完工，约30公尺高、长度约3.2公里，蓄水量相当于美国犹他州（Utah）的大盐湖（Great Salt Lake），也是新卡科夫卡水力发电厂的一部分。

这座水库不单供应克里米亚半岛的用水，也供应札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂的冷却用水，该核电厂同样遭俄国控制。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）今天表示，新卡科夫卡水坝损毁对札波罗热核电厂构成威胁，但核电厂的情形已获控制。

乌克兰国家核电公司指出，俄罗斯侵略者们炸毁了水坝，并称新卡科夫卡水库的水位正迅速下降，对札波罗热核电厂构成「额外威胁」。俄乌双方都指控是对方炮击了水库。

联合国核子监督机构「国际原子能总署」（IAEA）在推特（Twitter）上表示，它正密切监控相关情况，但「（札波罗热）核电厂并没有立即的核安全风险」。

泽伦斯基在Telegram上写道：「新卡科夫卡水力发电站水坝的损毁，向全世界证明，他们（俄军）必须被逐出乌克兰国土的每个角落。」

目前还不清楚这场洪水对乌克兰计划已久的反攻行动会造成什么影响，这场反攻行动预计将对抗驻守在乌克兰南部及东部的俄军。

© 2023 AFP