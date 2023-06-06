乌克兰国际法院上控俄罗斯行恐怖主义

（法新社海牙6日电） 乌克兰今天在联合国最高法院「国际法院」称俄罗斯是「恐怖主义国家」，并指控莫斯科今天将乌南一座水坝炸毁，是其多年来试图消灭较小邻国乌克兰的行动之一。

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乌俄两国对簿公堂，源自基辅向联合国「国际法院」（International Court of Justice，ICJ）提出告诉，指控莫斯科自2014年起不断支持乌东的反叛势力。

根据基辅的说法，俄罗斯去年2月对乌克兰发动全面侵略，是莫斯科支持乌东分离主义分子之下「不幸但合乎逻辑的结果」，这也显示出不应放任侵略者违反国际法。

乌克兰的委任律师柯尼夫契（Anton Korynevych）在法庭上表示：「就在今天，俄罗斯炸开位在新卡科夫卡（Nova Kakhovka）的一座重要水坝，造成大量民众撤离及严重生态破坏，并威胁到札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂的安全。」

他说：「俄罗斯的行动，是一个恐怖主义国家和一名侵略者的行为。」

但柯尼夫契指出，「这样的行为并非突如其来，而是我方早在2017年向国际法院所提出情况的不幸但合乎逻辑结果」。当时是乌克兰最早提出本案告诉。

乌克兰控告俄罗斯违反联合国公约，涉及资助恐怖主义及种族歧视，并要求俄国赔偿2014年以来乌东亲俄叛军攻击造成的损害。

从2014年到去年俄乌战争爆发的8年间，乌东冲突一共夺走约1万3000条人命，包括2014年一架马来西亚航空（Malaysia Airlines）MH17班机飞越乌克兰时遭到击落，造成298人死亡。

乌克兰也已向联合国国际法院提出有关俄罗斯去年发动全面侵略的另一起诉讼，理由是莫斯科计划实行种族灭绝。国际法院已判决俄国应停止侵略。

不过，柯尼夫契表示：「俄罗斯藐视国际法，不是从2022年才开始，而是早在2014年起就非法占领克里米亚（Crimea），及之后不断推动文化抹杀，锁定乌克兰族和克里米亚鞑靼人。」

「在顿巴斯（Donbas）、在哈尔科夫（Kharkiv）…我们都遭受到俄罗斯支持的各种威吓和恐怖行动。」

柯尼夫契说：「本案带来的教训很清楚：过去情况只是序曲。如果世界不起身对抗国际法遭到严重违反，违法者就会更胆大妄为。」

今天是安排乌克兰的委任律师向联合国国际法院的法官提出诉讼陈述，并排定俄罗斯8日提出答辩；接着乌克兰将在12日就俄方说法提出答辩，俄国则在14日再做出回应。

© 2023 AFP