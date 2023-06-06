乌克兰官方数据1万平民战争遇害 实际人数恐高得多

（法新社乌克兰乌曼6日电） 乌克兰官方数据显示，自俄罗斯去年发动入侵以来，乌国至少有1万368名平民遇害、1万4404人受伤。但联合国及乌克兰官员相信，乌国实际伤亡人数可能「远远高出许多」。

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俄罗斯飞弹攻击几乎夺走乌克兰63岁男子芮梅（Oleksandr Remez）的一切，他失去了妻子纳塔莉亚（Natalia）及他们在乌国中部城市乌曼（Uman）的住家。

事发后数周，芮梅站在他于乌曼的公寓大楼残骸前，空气中依然弥漫着刺鼻烟味。他表达了一个简单诉求━每一个战争受害者都须计入伤亡名单中。

芮梅流着眼泪说道：「我们需要的不只是数字，还包括名字，因为没有人应该被遗忘。」

乌克兰官方统计数据显示，自俄罗斯去年发动入侵以来，乌国至少有1万368名平民遇害，以及1万4404人受伤。

乌克兰总统办公室主任的高级顾问加夫雷许（Oleg Gavrysh）指出：「这些只是我们知道的人们而已。」

他还表示：「我们预计，最有可能的情况是，伤亡总数将是目前的5倍。也就是说，总数可能达到5万。」

乌克兰的不完整数据符合联合国（UN）最近期的平民伤亡统计。根据联合国数据，截至4月底，乌国共有8709人遇害、1万4666人受伤。

联合国也相信，实际伤亡人数可能「远远高出许多」。

伤亡人数出现落差的关键，是因为缺乏俄罗斯占领地资讯，例如乌克兰东南部港市马立波（Mariupol），据信当地已有数万平民丧生。

专家担心，即便乌克兰能收复这座城市，杀害平民的行凶者可能已隐藏证据。

© 2023 AFP