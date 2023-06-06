佛州长包机送移民到沙加缅度 加州扬言采法律行动

（法新社洛杉矶5日电） 第2批私人飞机载运的移民抵达美国加州首府沙加缅度之际，州长纽松（Gavin Newsom）今天显然对佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）放话，扬言提出绑架指控。

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纽松杠上迪尚特之前，在共和党内快速窜起、可能参选2024总统大选的迪尚特，为了抗议拜登总统的移民政策，持续奉行把移民送往民主党控制州的政策。

去年9月，迪尚特安排并付钱让近50名移民从德州飞往麻州富人度假岛屿玛莎葡萄园岛（Martha's Vineyard）。

佛州官员尚未对最近两趟飞往沙加缅度的航班发表意见，但加州官员表示，这些移民携带据称来自佛州政府的文件。

纽松今天在推特发文说：「＠迪尚特你这小心眼又可悲的人。」

他说，「这可不是玛莎葡萄园岛。绑架指控？」并附上加州绑架罪法条的截图。

第1批逾12名来自哥伦比亚和委内瑞拉的移民，2日飞抵沙加缅度。

他们穿越美国边界进入德州，之后被送到新墨西哥州搭上飞机。

加州检察总长邦塔（Rob Bonta）表示，他的办公室正在评估，是否针对载运或安排运送这些弱势移民者提出刑事或民事诉讼。

「州批准的绑架并非公共政策选择，这样是不道德，令人作呕。」

「纽约时报」报导，主要来自委内瑞拉的第2批约20名移民，今天飞抵沙加缅度。

23岁的罗德里格斯（Wilkendri Rodriguez）告诉纽时，他在德州艾尔帕索（El Paso）时，有4个人问他愿不愿意去加州。

「我不知道他们出于什么动机安排这些行程，也不知道有没有政治因素、是不是和政府有关，他们什么都没告诉我们。」

© 2023 AFP