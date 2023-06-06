刘德音：地缘政治紧张下 台湾半导体产业具稳定作用

（法新社新竹6日电） 台积电董事长刘德音今天表示，美国与中国都不能没有台积电，地缘政治问题远大于半导体，不同层次也不互为因果。台湾半导体产业在世界地缘政治紧张中有稳定作用，如果台湾半导体做得更好，美中两国会有更多的考虑。

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台积电今天召开股东常会，股东关心地缘政治的紧张局势。刘德音表示，台积电致力成为全世界信任的技术与产能供应商，并努力进步中，客户对台积电信任增加，台积电的制造能力被客户肯定。

刘德音说，在地缘政治复杂情况下，辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋上周来台演讲，表示在台积电生产完全安全，这是客户的信任，不要听信政治或军事策略专家的说法。

刘德音表示，台积电在台湾，无法离开，也不需要抱怨，将专注提升股东价值，增进技术领先优势，拉大制造领先差距，并透过海外产能供给让客户信任更稳定。

刘德音说，台湾半导体业应努力提升，美中都不能没有台积电，如果台湾半导体做得更好，两国会有更多的考虑，在世界地缘政治紧张中，将具有稳定作用。

针对股神巴菲特因台积电位于有危险疑虑的台湾，决定出清台积电美国存托凭证（ADR），刘德音于股东会后受访时说，台湾半导体并不是造成地缘政治的原因，地缘政治的问题远大于半导体，是不同层次的问题，也不互为因果，不是一家企业或国家能够影响。

© 2023 AFP