哈利王子指控媒体政府勾结 损害国家声誉

（法新社伦敦6日电） 英国哈利王子（Prince Harry）控告小报发行商「镜报报业集团」非法收集资讯，今天出庭作证。他抨击英国媒体和政府互相勾结，损害国家声誉。

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英国作为一个君主立宪制的国家，君主应该凌驾于政治之上，英国王室成员大多追随这种做法，避免公开批评当权政府。

不过现在移居美国，属于自我流放状态的哈利王子，却在与「镜报报业集团」（Mirror Group Newspapers）的官司中，对政府与新闻媒体相互勾结这个存在已久的议题开炮。

正式头衔为萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子在伦敦高等法院的证人供词中表示，他提起这项诉讼不是因为和小报之间的世仇恩怨。

他说，他反而想要「确切控诉那些劫持媒体特权与力量为己所用」，「利用非法或未获法律授权手段，来获得利益与推动议题的人」。

38岁的哈利说，那些该负责的人「毫无改变的意愿」，因此他们必须被曝光，以避免其他人承受与他相同的命运。

他说，「以国家的层级来看，现阶段，全世界以媒体和政府的状况来评断我国，而我认为这两者都处在最低点」。

哈利王子表示，「当媒体未能监督政府，追究政府责任，反而为了维持现状而选择和政府同流合污，民主就失败了」。

英国的全国性报纸主要都为右倾，倾向支持首相苏纳克（Rishi Sunak）所属的保守党。

批评人士曾称，这使得许多关于政治议题的报导都出现立场偏颇，包括英国是否要脱离欧洲联盟的脱欧辩论。

苏纳克的官方发言人拒绝对哈利王子的批评发表评论。

© 2023 AFP