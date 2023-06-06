海地暴雨酿祸 至少42死、11失踪

（法新社海地首都太子港5日电） 海地周末的暴雨，引发洪灾与山崩，至少42人因此丧命，还有11人下落不明。

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恶劣天气袭击海地10省中的7省，在此之前，帮派暴力、政治崩溃和经济停滞早已让海地陷入长期的人道主义危机。

根据联合国统计，有3万7000人受到暴雨影响、1万3400人流离失所。

海地首都太子港（Port-au-Prince）西南方40公里处的利奥甘尼（Leogane）受灾程度尤其严重，有3条河流泛滥，造成严重灾损。

海地官员说，当地至少有20人丢了性命。

利奥甘尼市市长亨利（Ernson Henry）告诉法新社：「居民感到绝望，他们失去了一切。洪水毁了农田、冲走牲畜。」

他表示，有数以千计家庭受到影响，人们迫切需要食物、饮水和药物。

洪患在全国各地摧毁数以百计房舍，使多条道路损坏，灾情惨重。

联合国海地人道主义行动协调员包尔（Jean-Martin Bauer）说：「这次虽然不是飓风或热带风暴，但受影响的地区看似受到相当大程度的破坏。」

海地总理亨利（Ariel Henry）启动国家紧急行动中心（National Emergency Operation Centre）来因应灾情。

在飓风季即将到来之际，易受天灾侵袭的海地并不具备降低风暴风险的能力。

根据联合国所述，即便是在洪患发生前，海地已有近半数人口需要人道援助，而这个数字在短短5年内翻了一倍。

© 2023 AFP