美最大报团数百记者罢工

（法新社纽约5日电） 美国最大报纸发行商甘尼特报团的数百名记者今天在全美各地罢工，指责管理层摧毁地方新闻编辑部。

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NewsGuild-CWA工会在声明中说，罢工将持续一两天，其中涉及甘尼特报团（Gannett）20多个新闻编辑部的员工。

NewsGuild-CWA还说，罢工影响超过6个州的出版物，包括加州、德州、佛州、新泽西州和纽约州。

甘尼特报团2019年11月被「盖特豪斯媒体」（GateHouse Media）母公司「新媒体投资集团」（New Media Investment Group）以约12亿美元价格收购，在全美拥有200多家日报，包括「今日美国报」（USA Today）、「棕榈滩邮报」（Palm Beach Post）和「亚利桑那共和报」（Arizona Republic）。

NewsGuild-CWA表示，自合并以来，新闻编辑部「被掏空，地方新闻报导减少，甘尼特股价下跌近70%」。

NewsGuild-CWA指责执行长利德（Mike Reed）「管理不善」，「导致新闻编辑部士气低落，让记者无法取得制作高品质新闻的资源」。

NewsGuild-CWA表示，甘尼特去年裁撤近20%的新闻工作岗位，实施无薪假，并暂停公司对退休计画的拨款。

NewsGuild-CWA要求股东今天在维吉尼亚州甘尼特总部开会，以通过对利德的不信任投票。

甘尼特发言人发布声明说：「即使罢工，我们的一些市场仍不会有任何中断，我们不会停止对忠实读者提供值得信赖的新闻。」

发言人还说：「我们的目标是保护新闻业并为全国各地社区服务，我们将继续秉持诚意进行谈判，以敲定合约，为我们宝贵员工提供公平的工资和福利。」

© 2023 AFP