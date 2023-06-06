FBI头号双面间谍狱中身亡 卖国原因只为钱

（法新社华盛顿5日电） 过去曾暗中将美国机密泄漏给俄罗斯的联邦调查局（FBI）双面间谍汉森（Robert Hanssen）今天在狱中过世，据信他背叛国家的动机是出于钱财，而非意识形态。

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根据狱方声明，79岁的汉森今天早上在科罗拉多州一处戒备森严的监狱里被人发现不省人事，后来宣告死亡。

FBI称汉森是「FBI史上最具破坏性的间谍」。

汉森最早曾在芝加哥担任警察，1976年加入FBI，9年后在纽约办公室反情报单位任职，当时，纽约办公室的干员投注大量时间追查，并试图笼络在联合国的苏联官员。

但汉森反而以「拉蒙．贾西亚」（Ramon Garcia）的化名，在短时间内向俄方提供服务，连他的间谍运作者都不知道他的真实身分。

汉森落网时，被外界认为是历来向外国政府泄漏美国机密的内贼中最具破坏性的一位，总计有数以千计份美国机密文件被转交给苏联和俄罗斯人。

汉森因为背叛行径获得约140万美元的现金和钻石。据信汉森的动机是出于金钱和阴谋，而非意识形态。

虽然FBI和美国中央情报局（CIA）多年来都知道内部有一名消息灵通的线人，但汉森长期以来都不是头号嫌疑人。

美国调查人员最终从一名俄罗斯叛逃者中取得少量线索，才把更多焦点转向汉森。

汉森2002年5月对15项间谍指控认罪，以换取不被求处死刑的起诉协议。

© 2023 AFP