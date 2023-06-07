中国高考登场 「习语录」成作文考题

（法新社北京7日电） 中国高考今天登场，其中一份作文试题引述了「吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明」、「一花独放不是春」等两段中国国家主席习近平的谈话，要求考生写下想法。「习语录」入题引发讨论。

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中国高考（大学入学考试）今天登场。据中国教育部统计，共有1291万名考生同赴考场，再创历史新高。

今年全国高考语文作文共有7套试卷，其中由教育部考试中心命题的试卷4套，北京、天津、上海则自行命题，因此共有7个不同作文考题。

据报导，由教育部命题的全国乙卷，作文试题以「吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远」、「一花独放不是春，百花齐放春满园。如果世界上只有一种花朵，就算这种花朵再美，那也是单调的」为提要，要求考生以此写一篇文章，体现自身的思考。

题目中更强调，这两句话是「习近平总书记的讲话，以生动形象的语言说出了普遍的道理」。

据公开资讯，第一段文字出自于今年3月，习近平在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会时发表的谈话内容；第二段文字则是2014年3月，习近平于联合国教科文组织的演讲内容。过去这两句谈话均被解读为中国宣扬「建构人类命运共同体」。

有别于「习语录」入题的全国乙卷，其他3份全国试卷则分别以「时间」、「好的故事」、「自己的空间」为题。

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