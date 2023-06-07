中资缅甸KK园区遭泰国断电

（法新社曼谷7日电） 泰国已切断对缅甸边境KK园区的电力供应，在当地有个价值数十亿美元、由中国资金支持的开发计画。分析家认为，这项计画不过是非法博弈产业和网路诈骗活动的幌子。

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密苏德区（Maesod）警察局长蒙萨（Monsak Kaew-on）告诉法新社，泰国当局从5日到6日午夜切断了位于缅甸克伦邦（Karen）KK园区（Shwe Kokko）的电力。

蒙萨指出，由泰方为当地供电的合约结束后，缅甸军政府未更新合约，因此切断电力。

缅甸东部边境法治薄弱，沿边界许多区域充斥着中国投资，在当地经营赌场、矿业和伐木业。

KK园区里面有针对中国客户兴建的旅馆和赌场，这些设施由与缅甸政府军有联系的少数民族民兵组织克伦族边防部队（BGF）经营。

法新社无法联系上BGF发言人来取得评论。

根据一份于2020年由美国和平研究所（USIP）提出的报告，KK园区的主要支持者为拥有柬埔寨公民身分的中国人佘智江。

佘智江注册于香港的公司亚太国际控股集团曾宣称，投入150亿美元的亚太新城计画为北京当局「一带一路」倡议的一部份，对此中国政府否认有任何关连。

美国和平研究所的报告中指出，这项开发计画的特徵包含土地掠夺和中国人涌入，以逃避柬埔寨对组织犯罪的打压。这些群体后来就在当地设立了赌场和洗钱机构。

佘智江在去年8月因违法经营非法线上赌场而遭泰国当局拘留。

根据中国媒体，自2012年起，佘智江一直在逃避中国政府的追捕。

缅甸军政府对于KK园区被断电未发表评论。

由于老旧过时的输电网，断电在缅甸已是家常便饭，尤其是在炎热的夏季月份，供不应求的情况时常发生。

缅甸国家媒体报导，由军政府指派的缅甸内政部长于5月31日与中国驻缅大使会面。

根据「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar），他们讨论的主题包括「缅中边境和缅泰边境的网路诈骗和赌博」以及「加强合作以打击跨境犯罪」。

自从缅甸于1948年脱离英国独立后，克伦邦就因为各少数民族叛军与军方互相争斗而四分五裂。

© 2023 AFP