乌南水坝被炸酿洪水 联合国警告人道后果

（法新社日内瓦7日电） 乌克兰南部俄罗斯占领区内的卡科夫卡水坝（Kakhovka Dam）昨天遭破坏，导致第聂伯河（Kakhovka Dam）溃堤，联合国警告数以十万计人面临可怕的人道后果。

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联合国人道事务协调厅（UNOCHA）昨天示警，这起事件带来的环境和人道后果恐怕要深远许多。「我们严重担忧卡科夫卡水坝破坏事件，…以及这对于前线双方数以十万计人带来的严峻人道冲击。」

联合国人道事务协调厅援引乌克兰当局的通报，称有接近40座村镇遭到全部或局部淹没，强调「有数千人一夕间失去家园」，另有好几千人无法取得饮水、食物和基本服务。

联合国人道事务协调厅还警告：「俄罗斯控制地区受到的冲击预料也会严重。」

俄国自2014年起占领的克里米亚据称供水来自卡科夫卡水库，因此会受到影响。

联合国人道事务协调厅表示，尽管卡科夫卡水库外泄的冲击规模仍在评估中，但「预料会对区域人道情况带来严厉且长期的后果」，例如「洪水和快速流动水势会把地雷和爆裂军械带到原本评估为安全的新地区，使得更多人落入险境」。

联合国人道事务协调厅表示，紧急人道应变工作正在进行中，以提供1万6000多人迫切援助，包括供水。

© 2023 AFP