克里斯蒂问鼎白宫 川普共和党内对手再加一

（法新社华盛顿6日电） 美国新泽西州前州长克里斯蒂今天宣布角逐2024年总统大选，他将自己定位成一名政治斗士，还说自己是唯一愿意与前总统川普认真较量的共和党参选人。

广告 继续浏览后续

克里斯蒂（Chris Christie）晚间在新罕布什尔州南部城市曼彻斯特（Manchester）宣布投入选战前，已向联邦选举委员会提交了相关文件。

民调显示，川普在共和党2024年总统候选人初选提名中，人气一马当先。

现年60岁的克里斯蒂在新泽西州最大城纽瓦克（Newark）出生，7年前在一向被视为美国大选风向球的新罕布什尔州初选得票率排名第6，他最终选择支持川普并担任主要顾问，两人后来却因川普拒绝接受2020年大选结果而闹翻。

克里斯蒂已开始将矛头对准前战友川普，他上个月说，川普不想与愿意认真和他较量的对手辩论，是因为他「害怕」。

川普说，他可能会跳过前两场共和党初选辩论中的至少一场，因为不想与得票率较低的竞争对手分享媒体焦点。

克里斯蒂告诉保守派电台主持人修伊特（Hugh Hewitt）：「如果他真的关心这个国家，我对此深表怀疑，但他若真的关心国家，就会站出来辩论，不该感到害怕。」

克里斯蒂炮火全开攻讦川普，强调川普正面临不断升级的刑事调查，驳斥其对大选舞弊的不实指控，还因川普对俄罗斯入侵乌克兰抱持孤立主义立场，称他是「蒲亭的傀儡」。

福斯新闻（Fox News）选战节目前负责人艾里斯（John Ellis）向法新社表示，尽管目前各方面形势有利于川普，但克里斯蒂参选可能会让川普这位民调最高的参选人落居下风。

艾里斯说：「因为他将无情地攻击川普」。主流媒体将大幅报导克里斯蒂的竞选活动，这可能有助他在新罕布什尔州初选获得好成绩。」

美国前副总统彭斯（Mike Pence）昨天也提交了参选文件，形成一个罕见局面，在川普执政时期担任副手的彭斯，如今将成为他的对手。

民意调查显示，川普支持率在共和党初选竞争者中遥遥领先，大胜佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）超过30个百分点，至于其他参选人的支持率皆未达到两位数。

© 2023 AFP