加入北约关键条件 传瑞典法院批准土耳其引渡要求

（法新社斯德哥尔摩6日电） 根据媒体今天报导，瑞典最高法院已经同意让政府将一名支持库德工人党的男子引渡到土耳其，这是安卡拉批准斯德哥尔摩加入北约的关键要求。

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瑞典「晚报」（Aftonbladet）报导指出，这项判决意味着现在将由瑞典政府决定是否引渡这名男子；一旦引渡，他将成为首名被瑞典引渡到土耳其的库德工人党（Kurdistan Workers Party, PKK）支持者。

在瑞典，政府对引渡请求拥有最终决定权，但如果最高法院反对，则不能同意另一个国家的引渡请求。

根据「晚报」报导，法院上周做出这个判决，此时恰逢瑞典与土耳其两国在土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）连任后、准备讨论瑞典陷入停顿的北大西洋公约组织（NATO）入会申请之际。

「晚报」报导，这名35岁的男子于2014年因运送装有大麻的袋子、被判处在土耳其监狱服刑4年7个月。

这名男子获得假释并移居瑞典，但在土耳其检察官要求他服完剩余刑期后，于去年8月被捕。

「晚报」报导，这名男子声称，他被土耳其当局通缉的真正原因，是他与亲库德族的左翼人民民主党（HDP）的关系，以及支持被安卡拉列入黑名单的库德工人党。

根据「晚报」报导，法院在判决中指出，它曾询问土耳其检察官是否正对该男子进行涉及「宣扬恐怖组织」或「侮辱土耳其总统」的调查或指控，土耳其检察官否认这一点。

土耳其和匈牙利是唯二尚未批准瑞典申请入会案的北约成员国━申请加入北约需要全体一致的批准。

到目前为止，艾尔段一直封锁瑞典加入北约，指责斯德哥尔摩是「恐怖分子」的避风港，尤其是庇护库德工人党成员。

在俄罗斯全面入侵乌克兰之后，瑞典和邻国芬兰结束两个世纪以来的中立和军事不结盟状态，在2022年5月宣布申请加入北约。

虽然瑞典的申请仍然面临反对，但芬兰在4月4日成功成为北约第31个成员国。

© 2023 AFP