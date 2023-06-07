布林肯会沙乌地王储 对人权问题表担忧

（法新社吉达6日电） 美国国务卿布林肯今天会见沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼时，对沙国人权问题表达担忧。

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这名不愿透露姓名的官员说，「他们开诚布公地进行讨论，内容涵盖所有区域和双边问题」。他还说，布林肯（Antony Blinken）针对人权提出概括性问题和具体问题。

这场会谈持续了大约1小时40分钟，双方触及的议题包括沙国支持美国从苏丹撤军、叶门政治对话的必要性、抗衡中俄在中东地区的影响力，以及以色列与沙乌地关系正常化的可能性。

布林肯今天展开为期3天的访沙行程，寻求修补与这个全球最大石油出口国的关系。数十年来，美、沙关系一直围绕着能源与国防，然而，在沙国特务2018年谋杀异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）后，两国紧张日益升温。

俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰后，沙乌地拒绝协助压低飙涨的能源价格，也令华府大为不满。

美国公民卡塔尼（Abdullah Al-Qahtani）等维权人士敦促布林肯对沙国人权问题提出关切，卡塔尼的父亲因在沙国成立民权组织被判10年徒刑，至今下落不明。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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