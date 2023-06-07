时隔7年 伊朗重新开放驻沙乌地大使馆

（法新社利雅德6日电） 在关闭7年后，伊朗今天重启驻沙乌地阿拉伯大使馆。两国今年3月在中国斡旋下，同意恢复外交关系，重绘了这个地区的外交版图。

广告 继续浏览后续

伊朗使节团重返它在利雅德（Riyadh）外交区的旧大使馆，地点距离叙利亚大使馆不远。而在沙国接触大马士革（Damascus）之后，叙利亚驻沙国使馆预计近期也将重启。

伊朗副外交部长比格迪里（Alireza Bigdeli）在使馆升旗典礼上表示：「我们认为今天是伊朗伊斯兰共和国和沙乌地阿拉伯王国关系中的重要日子。两国之间的合作，正进入一个新时代。」

沙国在2016年与伊朗断绝外交关系，今年3月两国同意重启大使馆，并致力于恢复双边关系。

沙国使节团曾于4月访问伊朗首都，但至今尚未确认何时在德黑兰开设大使馆，也尚未任命大使人选。

伊朗大使馆重新开放，正逢美国国务卿布林肯（Antony Blinken）访问沙国。这个石油资源丰富的王国一直在与华府的对手建立更密切的关系。

2016年，沙乌地处决什叶派教士尼姆（Nimr al-Nimr），引爆两国争端。当时伊朗示威群众攻击沙乌地驻德黑兰大使馆与西北部城市麦什赫德（Mashhad）的领事馆，导致利雅德当局与伊朗断交。

沙乌地与伊朗7年前在激烈对立的情况下断交，经中国斡旋，两国于今年3月10日宣布复交。

© 2023 AFP