澳洲推双边安全协议 遭巴纽、万那杜质疑影响主权

（法新社雪梨7日电） 澳洲试图与两个太平洋邻国巴布亚纽几内亚、万那杜签订安全协议，并遏制中国日益增长的地区影响力，如今遇到绊脚石，这两个岛国领导人忧心协议可能影响国家主权。

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巴布亚纽几内亚和万那杜的领导人质疑与澳洲拟议的安全协议，是否批准仍在讨论中。这些协议本来似乎已经敲定。

两项协议的目的都是巩固澳洲作为太平洋邻国首选安全伙伴的地位，中国也试图讨好这些国家。

万那杜总理卡尔萨考（Ishmael Kalsakau）6日表示，他的国家有些人认为，去年与澳洲达成但尚未批准的协议可能会赋予澳洲军方过多的权力。

他说：「我们必须消除协议是片面的、没有反映万那杜主权的污名。」

卡尔萨考的评论是在巴布亚纽几内亚延后与澳洲签署安全条约草案后提出的，巴布亚纽几内亚总理马拉普（James Marape）说，某些没有明确说明的条款侵犯该国的「主权权利」。

他说，澳洲官员已被要求重新拟定草案，并称其为一项正在进行的工作。

巴布亚纽几内亚在5月和美国签署国防合作协议，引发学生的抗议，并呼吁提高透明度。

因应中国和西方国家日益激烈的竞争之际，许多太平洋国家仍在努力处理过去殖民历史遗留的问题。

中国和索罗门群岛去年4月签署一项秘密的安全协议，澳洲措手不及，此后一直忙于加强与太平洋邻国的关系。

南太平洋拥有航道和海洋资源，如果台湾发生战争，南太平洋可能成为一个重要的军事战场。

© 2023 AFP