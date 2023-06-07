美国气候特使凯瑞警告 全球百亿人口将「不堪负荷」

（法新社奥斯陆6日综合外电报导）美国气候特使凯瑞表示，世界人口到了2050年时预估将达100亿，届时将不堪负荷。

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自去年11月以来，全球人口已正式突破80亿，是1950年的3倍多。这数字已使粮食和能源的供需失衡。联合国预测本世纪中叶，全球人口将增至97亿。

凯瑞（John Kerry）今天接受媒体访问时表示：「我个人认为情况将不堪负荷。我们需要弄清楚该如何处理永续性问题，还有我们究竟能在地球上养多少人。」

全球暖化正让此一问题恶化，各国签订具里程碑意义的2015年巴黎协定（Paris Agreement），同意将全球平均升温控制在与前工业时代相比最多摄氏2度的范围内，并且努力追求续减至摄氏1.5度内。

为80亿人口生产食物占温室气体排放量的1/4以上。饲养供食用的牲畜、浪费食物和森林砍伐进一步加剧气候暖化的问题，变暖又导致干旱、洪水和极端天气。

凯瑞说：「我去过许多非洲国家，他们为自己生育率提高非常自豪，但事实是今日如此的生活难以持续，更不用提加上未来的数字。」

专家说，非洲是受气候变迁影响最严重的地区之一，出现了毁灭性的干旱和洪水，尽管与西方国家相比，非洲公民对全球暖化几乎没有任何影响。 避免航空旅行、少吃肉和改善房屋隔热，这都有助于保护环境。

根据挪威环境机构发布的一份报告，如果挪威550万人口遵循卫生当局的营养指引，该国可在2024年至2030年间减少相当于450万吨的碳排放量。这项营养指引将使最大的肉食者将红肉摄取量每周减少至500克以下。 但凯瑞并不打算呼吁人们放弃他们的汉堡。他说：「我认为这些选择取决于人们自己，他们想做什么，他们想怎么做。我建议我们要改变喂养牲畜的方式、想想喂养它们吃什么，以及我们畜牧的方式。」凯瑞提到所谓的畜牧方式指的是减少对环境产生负面影响的新技术。 凯瑞说：「我认为你不必为了完成我们需要做的事情而牺牲生活方式。你可以拥有更好的生活方式，吃到更好的食物，如果我们不再浪费那么多食物，就可养活更多的人。」

© 2023 AFP