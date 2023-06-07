美媒：布林肯着眼数周内访问中国 缓和紧张关系

（法新社华盛顿6日电） 美中正再次尝试控制紧张情势，美国官员今天透露，国务卿布林肯可能重新安排在数周内访问中国。

广告 继续浏览后续

布林肯（Antony Blinken）原定今年2月访中，但在美国发现本土上空飘过据称是中国间谍气球并予以击落后，布林肯就取消了行程。

法新社报导，美中两国对于美国高层官员近期访问北京，都给出正面评估，包括国务院亚太助卿康达（Daniel Kritenbrink）近日前往访问；康达也曾负责布林肯先前规划的行程。

一名不愿透露姓名的美国官员表示，预期布林肯将重新安排在未来数周访问中国，但强调日期尚未确定。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）说，最近在北京举行的会谈涉及「未来访问的可能性」，且「非常有用」。

他告诉媒体：「我想不久之后，大家就会知道未来访问的消息。」

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，康达和白宫国安会中国与台湾事务资深主任柏兰（Sarah Beran）在中国展开了「坦诚且富有成效的讨论」；但关于布林肯未来访问一事，巴特尔只说：「我们期待在条件允许的时候，重新安排访问。」

巴特尔说：「我们的观点是，为了推进双方讨论，没有什么可取代彼此面对面或接触，无论是在华府还是北京。」 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP