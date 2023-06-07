联合国安理会新选5非常任理事国 白俄罗斯被拒于门外

（法新社纽约联合国总部6日电） 阿尔及利亚、盖亚那、狮子山共和国、韩国和斯洛维尼亚今天获选为联合国安全理事会非常任理事国，自2024年元旦起算，任期两年。俄罗斯的盟国白俄罗斯则被拒于门外。

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联合国安理会由15个成员国组成，其中5国是拥有否决权的常任理事国，分别是英国、中国、法国、俄罗斯和美国。另外10个非常任理事国席位平均分配给所有地区，各有两年任期，每年重新选出5国更替。

联合国安理会大会在不记名投票中以153票赞成、38票反对的结果，选出斯洛维尼亚为代表东欧地区的非常任理事国，角逐同一席位的白俄罗斯落选。

「人权观察」（Human Rights Watch）驻联合国主任夏邦诺（Louis Charbonneau）说：「今天的大会表决显示了联合国选举中的竞争何以重要…联合国成员国无疑认定，白俄罗斯在国内严重侵犯人权、替俄罗斯掩饰在乌克兰犯下的暴行，因此没有资格在安理会这个重要的人权捍卫机构服务。」

阿尔及利亚与狮子山将代表非洲，韩国代表亚洲太平洋地区，盖亚那代表拉丁美洲与加勒比海地区。

这5个新的非常任理事国将取代阿尔巴尼亚、巴西、加彭、迦纳和阿拉伯联合大公国。另外5个现任非常任理事国为厄瓜多、日本、马尔他、莫三比克和瑞士。

© 2023 AFP