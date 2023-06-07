英相苏纳克首访华府 聚焦科技领域合作、支援乌克兰

（法新社华盛顿6日电） 英国首相苏纳克7日将展开为期2天的华府访问行程，与美国总统拜登、联邦参众两院议员及企业领袖会晤。经济安全将是此行重点，包括强化英美双方在经贸和新兴科技领域的合作。

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这是苏纳克（Rishi Sunak）去年10月上任以来首次访问华府，也将是他与拜登（Joe Biden）第5次会谈。

英国首相府表示，苏纳克将向美方政、商界传达，经济和防卫事务合作必须是英美同盟的2大支柱。面对新时代挑战，英美有必要将延续数十年的防卫伙伴关系扩大至经济领域的全面合作，为确保双方民众在下一个世纪的安全及早做准备。

首相府指出，近期不友好国家企图利用经济胁迫达成目标的例子增加，包括俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）拉抬欧洲能源价格，以及中国广泛利用制裁措施「惩戒」批判其人权侵害事件的个人和政府。

苏纳克预计与美国政、商界代表讨论的议题包括在人工智慧等关键新兴科技领域加强研发、投资、标准和规范制定等合作，并在重要物资和技术供应链、应对经济层面外部威胁及美国实施「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）等具保护主义色彩法规的情况下，寻求确保英美维持强健伙伴关系。

首相府表示，在华府期间，苏纳克将与美国国会各委员会主席举行圆桌会议，8日并将成为第一位在由全美大型企业执行长组成的「商业圆桌组织」（Business Roundtable）发表演说的英国首相，以及与拜登在白宫举行会谈。

热衷板球运动的苏纳克7日将在华府出席今年迈入第2届的「英美友谊」主题棒球赛，由「华盛顿国民」队（Washington Nationals）对上「亚利桑那响尾蛇」队（Arizona Diamondbacks）。观赏球赛期间，苏纳克预计将与和英国有密切往来的美国政、商界人士交流。

根据规划，球赛期间，英美两国军方将有空中分列式、乐仪队等联合演出，现场并将响起英美两国国歌。

除经贸和经济安全相关议题，首相府指出，对乌克兰的支援措施也将是英美会谈重点。

© 2023 AFP