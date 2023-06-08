不准叫「菲达」起司 澳洲扬言不与欧签自贸协议

（法新社雪梨8日电） 澳洲今天扬言，除非其生产商获允使用「菲达起司」和「帕玛火腿」等字眼为产品命名，将放弃与欧洲联盟达成自由贸易协议。

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双方2018年开始针对化学制品到化妆品等一连串商品的自由贸易进行磋商，却因澳洲坚持其酒类、起司和腌制肉品使用的名称，谈判在最后阶段一再卡关。

奉行保护主义出了名的欧洲生产商主张，只有来自法国特定地区的起司才能称为洛克福乳酪（Roquefort Cheese），而高达起司（Gouda Cheese）必须在荷兰生产。

尽管这项协议可望带来巨大经济利益，澳洲拒绝让步，农业部长瓦特（Murray Watt）将相关命名权争议称为「情感问题」。

他告诉澳洲广播公司（ABC）：「这不仅是欧洲生产商的情感问题，也是澳洲生产商的情感问题。」

「二战后，有很多人从欧洲移民到澳洲。我们的生产商把自家产品从祖国带来后，在这里生产。」

瓦特说，如果澳洲「无法谈成一项好协议，那我们最好还是放弃」。

欧盟向澳洲提供一份清单，上头列出400多种欧盟寻求保护的产品名称，包括菲达起司（Feta Cheese）、帕玛火腿（Prosciutto di Parma）和爱尔兰奶油烈酒（Irish cream spirits）等。

目前还不清楚澳洲是否会放弃命名坚持，以换取在其他地方获得更大让步。

澳洲希望这项自贸协议能够降低目前对其许多农产品出口徵收的高额关税，而欧盟则希望能减少对俄罗斯等贸易伙伴的依赖。

瓦特说，尽管谈判陷入僵局，双方仍同意「继续协商」。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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