乌克兰水坝被炸溃堤 大量地雷四散恐成后患

（法新社瑞士艾维利7日电） 乌克兰卡科夫卡水坝（Kakhovka Dam）日前被炸出破口，洪水溢流促使大批民众疏散。人道组织「红十字国际委员会」今天警告，这对地雷定位工作来说也有灾难性影响。

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「红十字国际委员会」（International Committee of the Red Cross）武器污染部门负责人托勒夫森（Erik Tollefsen）说：「我们本来知道哪里有危险，现在不知道了。我们只知道，下游某些地方有危险。这很令人忧心，因为这不仅会影响民众，也波及所有来这里帮忙的人。」

红十字国际委员会正推出一款配备人工智慧的新型无人机，可藉由地雷和其他战争遗留爆裂物所散发的热能来定位这些危险装置，未来可能会用于乌克兰。

这款无人机可在一天之内扫完一只扫雷犬执行6个月任务的面积，但目前仅在约旦测试。红十字国际委员会希望今年能在叙利亚西北部的阿勒坡（Aleppo）附近首度使用这款无人机。

托勒夫森说，红十字国际委员会花了数月时间协助乌克兰扫雷行动，包括绘制地图、标记雷区，并提供训练和设备，「如今全都付诸流水」。

他说，现在已经不知反步兵地雷和TM-57等反战车地雷四散到何方。

位于俄罗斯占领区的卡科夫卡水坝本月6日被炸毁，洪水淹过数十个村庄和附近一座城市的部分地区，人道灾难恐怕会接踵而来。

乌克兰土地上埋有大量地雷，联合国6日当天就警告过相关风险。

红十字国际委员会提到，地雷装置不会因洪水而受损或失效，意味着这些地雷在未来数十年都可能构成威胁。

托勒夫森说，水坝下游的赫松（Kherson）地区「有很多冲突双方布设的所谓防御性雷区」，一般来说，这些地方「都埋有非常非常多的反步兵地雷和反车辆地雷」。

他还说，目前无法估算有多少地雷被洪水淹没或冲走，因为冲突双方并未公布他们各自埋设了多少地雷，「我们只知道数量庞大」。

© 2023 AFP