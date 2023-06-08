乌南水坝被毁 无法再供应上游核电厂冷却水

（法新社基辅8日电） 乌克兰南部卡科夫卡水坝溃堤后，经营水坝的乌克兰水力发电公司Ukrhydroenergo今天表示，水坝形成的水库已无法再供应水源，来冷却札波罗热核电厂的反应炉。

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Ukrhydroenergo负责人西罗塔（Igor Syrota）在乌克兰电视台上表示，水库水位已「低于作为临界点的12.7公尺」，这代表水库无法再供应「札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂的冷却池」。

卡科夫卡水坝（Kakhovka Dam）位于第聂伯河（Dnipro River）上，上游约150公里处就是欧洲最大核电厂、目前遭俄罗斯占领的札波罗热核电厂。这座核电厂由卡科夫卡水坝形成的水库供应冷却水。

联合国国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）预计下周造访核电厂。目前核电厂内有一支国际原子能总署团队。

葛罗西本周表示，如果水位低于12.7公尺，就没办法再抽水了，但目前核电厂冷却池和其他地方的水还够用来冷却厂内反应炉和废燃料池「一段时间」。

遭俄国占据的卡科夫卡水坝6日被破坏后，俄乌互控对方是幕后黑手，且双方都称是爆炸导致水坝溃堤。

© 2023 AFP