传川普法律案多一桩 涉不当处理机密文件遭调查

（法新社华盛顿7日电） 美国媒体今晚报导，检察官已告诉前总统川普的律师，说川普是他卸任后处置机密文件一案的调查目标，这是川普可能遭到起诉的最新迹象。

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纽约时报、美国有线电视新闻网（CNN）和其他新闻媒体报导，这项通知是由特别检察官史密斯（Jack Smith）办公室发出，是检方接近起诉川普迄今最明确的迹象。川普正寻求2024年再战白宫大位。

纽时引述「2名知情人士说法」，说目前不清楚川普的团队是何时被告知川普是调查对象。

由司法部长贾兰德（Merrick Garland）任命的特别检察官史密斯，过去一直在检视川普离开白宫后，存放在海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所的一批机密文件。

联邦调查局（FBI）去年8月持搜索令赴海湖俱乐部带走约1万1000份文件；川普之前花了数月时间阻止当局取走这些文件，可能面临妨碍司法的指控。

川普一再否认有任何不当行为。

川普今天在他自创的「真实社群」（Truth Social）平台上写道：「没有人跟我说我将遭到起诉，我不应被起诉，因为我没有做错事。」

事实上已经因为别起案件遭到起诉的川普还说：「多年来我一直认为，我是被武器化的司法部和FBI的目标。」

川普曾公开承认确有拿走并存放这些机密文件，不利于他的律师所提出，他是在慌乱离开时无意间带走这些文件的说词。

与此同时，美国媒体报导，检方取得一段川普的录音档，当中他承认自己离开白宫后，仍保留了一份国防部的机密文件。

川普已经因为涉嫌支付封口费给一名自称与他有染的色情女星，而面临数十项金融相关犯罪指控，预计明年3月，也就是初选季的中期出庭受审。

除了封口费和机密文件调查案外，川普也因为企图扭转他在2020总统大选中在乔治亚州选输的结果，以及涉及2021年1月美国国会大厦遭川普支持者闯入一事接受调查。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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