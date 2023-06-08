加拿大等待野火救助 数千人可能被迫疏散

（法新社蒙特娄7日电） 加拿大魁北克省因肆虐该国的野火而遭受重创，今天急切等待来自国外的增援部队抵达，以帮助扑灭超出其灭火能力的大火。

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加拿大今天苦于对付境内数百起不受控制的森林野火，关键基础设施受大火威胁，许多民众被迫疏散，烟雾还弥漫南方的美国城市上空。

森林野火过去在加拿大西部省分很常见，但今年东部省分的火势迅速蔓延，野火季节才刚开始，过去从未出现如此糟糕的情形。

加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）表示，约380万公顷的土地已经烧毁，大约是10年平均值的15倍。

布莱尔在简报会上表示：「截至今日，全国有414处野火燃烧，其中239处被认定为火势失控。」东部大省魁北克受到的影响最为严重。

布莱尔说：「我们看见魁北克关键基础设施持续受到影响，道路和农村地区封闭、电信中断，高压电缆也受到日益严重的大火威胁。」

魁北克省省长雷哥（Francois Legault）稍早向记者表示，魁北克有能力同时对抗40起火灾，「但现在有150起火灾，所以我们必须专注于问题更为急迫之处」。

雷哥指出，目前约有520名消防员正与大火搏斗，另外150名消防员很快将从军队加入。他希望接下来几天，能有500人从邻近省分及法国、美国、葡萄牙、西班牙和墨西哥抵达。

雷哥同时表示，目前为止，已从魁北克北部偏远地区疏散了大约1万1400人，很快将疏散另外4000人。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在新闻简报中说：「未来几年，我们不得不认真思考如何让自己做好准备来面对这样的新现实。我们将面临越来越多的极端天候事件，这将使我们付出更多代价。」

© 2023 AFP