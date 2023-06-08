夏威夷几劳亚火山又爆发 专家示警注意有毒气体

（法新社洛杉矶7日电） 夏威夷的几劳亚火山（Kilauea）是世界上最活跃的火山之一，如今又再次喷发出岩浆。专家提醒注意火山气体随顺风扩散。

广告 继续浏览后续

法新社报导，影像显示几劳亚火山的火山口底部出现裂缝；火山学家称规律性爆发的几劳亚火山为「动态性」喷发。

美国地质调查所（US Geological Survey）的科学家说，他们从今天一早开始侦测到火山活动，所有火山活动都在夏威夷火山国家公园（Hawaii Volcanoes National Park）范围内，离人口稠密中心很远。

美国地质调查所说：「高浓度的火山气体是令人担忧的主要的危害，因为这种危害会随顺风影响到很远的地方。」

「随着（二氧化硫）从山顶释放出来时，会在大气中发生反应，产生火山烟雾（volcanic smog,vog），已可在几劳亚火山的下风处观察到。」

美国地质调查所说说，火山烟雾会对人和动物造成呼吸困难，也会影响农作物。

火山喷发还可能生成一种称为「裴雷之发」（Pele's hair）的生成物，是由冷却的熔岩拉成细丝而成的火山玻璃形成物，通常来自熔岩喷泉。这会对皮肤造成刺激，也对眼睛有害；裴雷（Pele）是夏威夷的火山女神之名。

与几劳亚相邻的更大火山毛纳罗亚火山（Mauna Loa）几个月前喷发，给观察火山者带来壮丽景观。

毛纳罗亚火山是世界最大火山，去年底喷发长达数周，是它40年来首次爆发，当时熔岩喷泉高达60公尺。

几劳亚火山比毛纳罗亚火山小得多，但却更活跃，经常让来到夏威夷大岛（Big Island）乘坐直升机观看几劳亚火山喷发的游客惊叹。

几劳亚火山是夏威夷群岛上的6座活火山之一，它在1983年到2019年间几乎连年喷发。（译者：林沂锋/核稿：陈亦伟）

© 2023 AFP