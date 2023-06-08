报告：Instagram沦为贩售儿童性虐待内容最重要平台

（法新社旧金山8日电） 根据美国史丹佛大学和华尔街日报合作的一项报告显示，社群媒体Instagram（IG）沦为恋童癖圈推销贩售儿童性虐待内容的主要平台。

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史丹佛大学（Stanford University）网路政策中心（Cyber Policy Center）研究员说：「庞大的帐号网路看似由未成年人经营，公开广告自制儿童性虐待内容供售。」

「在推荐演算法与协助联系买主和卖家直接传递消息等功能带动下，Instagram现在沦为这些网路最重要的平台。」

根据华尔街日报（Wall Street Journal）报导，以针对儿童的露骨色情关键字进行简单搜寻，会出现一些帐号，这些帐号利用这些词汇来推销儿童性虐待的内容。

报导中详述，这些帐号个人档案中往往宣称「是未成年人本人经营，并且公开使用性昵称。」

这些帐号虽未具体说明他们贩售这些影像，但提供有选项的选单，某些情况下包括特定的性行为。

史丹佛研究人员也发现提供人兽交和自我伤害的影片。

法新社向Instagram母公司Meta寻求评论，未收到立即回应。

华尔街日报报导，Meta坦承其安全服务出现问题，并说已成立特别小组，解决所提出的问题。

今年3月，多个持有Meta股票的退休金基金和投资基金对社群媒体脸书（Facebook）母公司Meta提出告诉，指控Meta对脸书和Instagram上的人口贩运和儿童性剥削影像内容「视而不见」。

© 2023 AFP