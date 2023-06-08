法国安锡持刀攻击案 凶嫌随机挑选对象

（法新社法国安锡8日电） 法国阿尔卑斯山安锡镇（Annecy）的湖边公园今天发生暴徒持刀攻击事件。1名叙利亚难民持刀挥砍一群学龄前幼童，造成4名孩童与1名成人受伤。

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凶嫌是1名30岁出头的叙利亚男子，4月在瑞典取得难民身分。

根据目击者描述，这名持刀男子四处狂奔，显然是随机挑选对象攻击，直到他在安锡湖（Lake Annecy）湖畔被警方制伏。

当时正在公园慢跑的前职业足球选手勒塔莱克（Anthony Le Tallec）告诉地方媒体「多芬自由报」（Dauphine Libere），「他想要攻击每一个人。我跑开了，他冲向1名老人和1名妇女，挥刀刺向老人」。

另一名目击者说，凶嫌在攻击那名老人之前，先攻击了一群幼童，还一边大喊大叫，但听不懂他说的话。

安全消息人士告诉法新社，2名据信3岁左右的幼童以及那名成年伤者情况危急，正在医院与死神搏斗。

1名警方消息人士则说，凶嫌被当场逮捕，目前正在查验身分，但法国安全机构先前对他并无掌握。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）称这场攻击事件是「完全的懦夫行径」。

他在推特发文表示，「全国上下都非常震惊，我们的心与受害者、他们的家属和急救单位同在」。

凶嫌的身分与犯案动机目前仍在调查中，地方检察官预料稍晚会在记者会上揭露更多细节。

© 2023 AFP