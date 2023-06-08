美媒称中国拟在古巴设窃听基地 白宫称报导不正确

（法新社华盛顿8日电） 「华尔街日报」引述熟知相关机密情报的美国官员报导，中国打算在距离美国佛州约160公里的古巴岛上设立一处窃听基地，但白宫、五角大厦今天均否认这项消息。

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根据华尔街日报，中国与古巴已达成秘密协议，将在古巴设立一个电子窃听设施，这类设施能让北京收集美国东南部的电子通信，并监视美国船舶交通，且中国同意支付「几十亿美元」给古巴。

白宫国安会战略沟通协调官柯比（John Kirby）对微软国家广播公司（MSNBC）说：「我读过那篇媒体报导了，报导不正确。」

「我能跟你们讲的是，打从这个政府的第一天开始，我们就一直关切中国在全球的影响力活动，尤其是在这个半球和这个区域。」

「我们非常密切关注此事。」

国防部发言人赖德（Pat Ryder）也说华尔街日报的报导不正确，「我们持续监控那两个国家之间的关系」，「未察觉中国与古巴在发展任何形式的情搜站」。

但民主党籍联邦参议员华纳（Mark Warner）和共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）在声明中表示，华尔街日报的报导令他们「极其不安」。

他们表示：「中国持续且明目张胆地攻击我国安全，美国必须回应。」

「我们必须清楚表明，无法接受中国在距离佛州和美国100英里内建立情报设施。」

华纳与卢比欧分别是参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）的主席与副主席，经常听取重要安全事务的简报。

© 2023 AFP