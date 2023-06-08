角逐2024白宫宝座 彭斯呛川普不应成为美国总统

（法新社华盛顿7日电） 美国前副总统彭斯今天宣布正式投入2024年总统大选，痛批前总统川普将自己凌驾于宪法之上，不应成为美国总统。

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彭斯（Mike Pence）在爱荷华州发表参选演说时，对川普卷入美国国会山庄暴动一事发出迄今最强烈的谴责。2021年1月6日，川普支持者因不满2020年总统大选结果，强行闯入国会大厦，企图阻止国会认证民主党籍的拜登胜选。

彭斯说：「我认为任何将自己凌驾于宪法之上的人，绝不应成为美国总统；任何要求他人把他们置于宪法之上的人，绝不该再次成为美国总统。」

除了彭斯，新泽西州前州长克里斯蒂（Chris Christie）昨天宣布角逐2024年总统大选，北达科他州长柏根（Doug Burgum）也跟进，将共和党初选人数推升至两位数。

在美国，副总统与其任职时的总统竞争下届白宫宝座的情况极为罕见，在美国历史上也只发生过寥寥数次。不过，根据路透社/易普索（Reuters/Ipsos）5月公布的民调，彭斯支持率仅5%，落后川普44个百分点，还有许多努力空间。

今天年满64岁的彭斯正式投入共和党总统候选人初选战场，与川普等人争夺入主白宫的门票，但从目前情势观察，这场提名战基本上是川普和佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）两人之间的竞争。

彭斯是保守派基督徒，他的竞选活动大多将集中在爱荷华州。爱荷华州的共和党选民中有许多福音派人士，彭斯希望在爱州的强势表现能为他带来动力，提高他的支持度。

在川普入主白宫的4年动荡时间里，彭斯不断为一再卷入丑闻的川普辩护。

但在拜登于2020年总统大选击败川普后，当时兼任联邦参议院议长的彭斯拒绝推翻拜登胜选结果，引发川普和其支持者不满。

彭斯表示，他没有宪法权力干预选举结果。川普的支持者在2021年1月6日闯入国会山庄引发暴动，迫使彭斯、国会议员和工作人员紧急避难。

彭斯今天在爱荷华州对支持者说：「正如我多次所说的那样，在那个决定性的日子，川普总统的鲁莽言论危及了我的家人及所有身在国会大厦的人的安全。」

彭斯说：「美国人民有权知道，那一天，川普总统要求我在他和宪法之间做出选择。现在，选民也将面临同样的选择。我选择了宪法，而我永远都会这么做。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP