驳剑指中俄 苏纳克：英将主办全球首场AI峰会

（法新社华盛顿7日电） 英国首相苏纳克今天指出，英国今年稍后将主办全球首次针对人工智慧的高峰会，目的在促成各国采取共同方法，在开发应用其潜力之际，限制这种科技可能带来世界末日的风险。

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苏纳克（Rishi Sunak）在华府表示：「人工智慧具有令人难以置信的潜力，能够改善我们的生活。但我们必须确保它是在安全可靠的方式下被发展应用。」苏纳克明天将前往白宫与美国总统拜登会谈。

他说：「历史上一再出现，我们发明典范转移（paradigm-shifting）的新科技，并运用它们造福人类。这是我们必须再次去做的事情。」

继七大工业国集团（G7）5月在广岛峰会呼吁对人工智慧采取行动，苏纳克的发言人表示，这次峰会预料将在今年秋季举行，将聚集「理念相近的国家」形塑规范。

这名发言人否认，这次峰会是为了制衡中国和俄罗斯等国家利用人工智慧以达专制目的。

尽管脱离欧洲联盟的英国想成为未来世界监管人工智慧的主事者，但针对这种快速发展的科技，美国和欧盟也准备藉由本身直接对话奋力超前。

苏纳克否认英国面临遭排挤的风险。

43岁的苏纳克比80岁的拜登年轻了几轮，尽管如此，他不认为这位美国总统并不了解这种新科技。一名英国顾问此前警告，人工智慧恐在短短两年内消灭人类。

苏纳克在与拜登会谈前告诉TalkTV：「实际上，我们在日本（G7峰会）曾讨论过人工智慧，我知道他也明白人工智慧带来的挑战和机会。」

苏纳克说，「我也知道拜登总统正在思考我们国家未来面临的挑战，并确保我们携手合作以保护我们国家对抗这些挑战」，暗示美国支持即将召开的英国峰会。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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