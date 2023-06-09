传中国拟于古巴设窃听基地 哈瓦那当局驳斥

（法新社哈瓦那8日电） 美国媒体报导，中国已和古巴达成协议，中方将在加勒比海岛国古巴建立情报基地对邻近的美国进行窃听。哈瓦那当局今天驳斥相关报导，白宫也称报导内容不正确。

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这两家美国媒体报导指出，北京及哈瓦那当局已达成一项秘密协议，中方将在加勒比海岛国古巴设置一套中国电子窃听设施，用来监听美国东南部的情报，该区域包括美国佛罗里达州的美军南方司令部（US Southern Command）及中央司令部（US Central Command）总部。

「华尔街日报」在报导中引述不具名美国官员说法指出，中国为设置这项设施，将支付「数十亿美元」给古巴。

古巴外交部副部长德柯西奥（Carlos Fernandez de Cossio）表示，「华尔街日报」（The Wall Street Journal）及美国有线电视新闻网（CNN）的报导「全是谎言且毫无根据」。

他指出，古巴一向反对拉丁美洲（Latin America）存有任何外国驻军和军事基地，「包括许多美国基地和军队」。「这类诽谤常是由美国官员们一手捏造。」

白宫（White House）国家安全会议发言人柯比（John Kirby）指出，「华尔街日报」的报导不正确。柯比告诉微软国家广播公司（MSNBC）：「我读过那篇新闻报导，它并不正确。」

柯比指出：「我可断定的是，打从这个政府上任第一天起，我们就一直关切中国在全球的影响力活动，当然包括西半球和这个区域。」

柯比并说：「我们正非常密切地关注此事。」

© 2023 AFP