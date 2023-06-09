因应中国竞争 美英建立新经济伙伴关系

（法新社华盛顿8日电） 美国与英国领导人今天宣布形成新的经济伙伴关系，在面临中国日益激烈的竞争时，将提升在国防与再生能源的产业关系。

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英国首相苏纳克（Rishi Sunak）访问白宫时，与美国总统拜登一同发布「大西洋宣言」（Atlantic Declaration）。拜登粉碎了伦敦当局的希望，让脱欧后的英国无从与美国达成更广泛的自由贸易协定。

大西洋宣言提到：「我们在国际稳定上面临新挑战，包括来自俄罗斯与中华人民共和国等专制国家、颠覆性技术、非国家行为者与气候变迁等跨国挑战。」

大西洋宣言提到美国盟友对拜登提出的一个关键隐忧，即拜登的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）。这项法案大幅扩大美国对绿色能源的承诺，希望美国藉由提升国内产业，取得领先中国的地位。

根据与苏纳克达成的协议，美英两国将就美国如何处理英国电池中使用的关键矿物，「立即」展开谈判。 拜登也同意要求国会，指定英国为国防采购来源，以加快如极音速飞弹等下一代武器的发展。

苏纳克在声明中说：「英国与美国总是在挑战极限，看看两国可以达成什么成就。因此当我们面临自工业革命以来的最大转型时，我们自然会相互期待，一同打造更强大的经济未来。」

© 2023 AFP